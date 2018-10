Camélia Jordana a trouvé sa "voix" !

Au rayon nouveautés, voici quelques sorties musicales qui sauront faire subtilement vibrer cette semaine. Focus sur cette actualité de la semaine avec Julie Compagnon qui ne se cache pas de son foudroyant coup de coeur.

Hooverphonic... Ah, c'est l'un de nos groupes belges incontournable. Et un peu comme de coutume finalement, ils ont une nouvelle chanteuse... Pratiquement comme à chaque album ! La belle a 17 ans, c'est la gagnante de The Voice Vlanderen. Ils sortent un nouveau single "uptight" qui annonce le prochain album prévu pour le 16 novembre : "Looking for stars".

Grandgeorges... Il sort un nouveau single dans la même veine que les précédents : "I'll be trying" - C'est très ensoleillé, très sympa. Ce n'est pas sa voix naturelle, il a apposé des arrangements modernes pour être plus formaté radio. Il travaille de "concert" avec une équipe de musiciens belges très talentueux. L'artiste vous donne rendez-vous le 7 décembre à la Madeleine à Bruxelles.

Camélia Jordana... Comédienne en ses heures et très talentueuse en ce domaine aussi, C'est dans une pop très gentillette côté musique qu'on la connaissait. Ici elle nous surprend, elle nous propose une musique plus puissante, plus rugueuse - funky - et c'est captivant ! Elle présente ce titre : "Gangster" - Elle aborde des thèmes comme celui de l'immigration , de l'importance de la femme, ... L'album studio "Lost" sortira le 9 novembre - et oui on va énormément parler d'elle ! C'est le coup de coeur très fondant de Julie ! Une artiste très prometteuse qui commence vraiment a trouver sa voix !