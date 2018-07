Caligula prend toute sa dimension face au souffle des vieilles pierres de Villers-La-Ville

Patrick de Longrée, l'organisateur de Caligula met en lumière cet incroyable spectacle qui se déroule dans les ruines de Villers-la-Ville

Un lieu somptueux...

Dans les ruines, un site somptueux au coeur du Brabant Wallon. Cela fait 32 ans que chaque été un spectacle est donné en cet espace plein air. Caligula... Ce n'est pas évident à mettre cela sur scène. C'est un texte riche, dense, puissant mais justement, face au souffle de ces vieilles pierres de Villers-La-Ville ça va prendre toute sa dimension.

On reste fidèle au concept des spectacles itinérants... On bouge d'endroit d'un moment à un autre.

Le pitch ... c'est cet empereur romain qui va abuser de son despotisme et de sa liberté. Il critique ses sujets qui ne sont que des sujets jusqu'au moment où cela se retourne contre lui-même.

C'est une version du propos pour que nous puissions voir la pertinence de ces propos en notre actualité !

Les acteurs doivent donner davantage en raison de l'inconfort de ce lieu, c'est contraignant, le climat est variable - et pour le spectateur c'est une aventure, il faut ne pas avoir peur de prendre une petite veste. S'il pleut on annule et on remet ça un jour de relâche.

Ce fut un travail de très long terme mais cela en fera un moment d'exception. C'est jusqu'au 11 août à villers-la ville.

http://www.villers.be/fr/spectacle-caligula