Ca marche ! Cyril nous donne rendez-vous ce dimanche à Houffalize pour son défi.

Sarah Visse nous propose quelques idées de sorties plus ou moins sportives pour ce week-end. Ca marche pour nous alors que pour certains c'est pas vraiment de la marche ni du sport d'ailleurs et donc on se la joue plutôt jogging... ou pas ! Et ce qui a de bien avec Cyril, c'est qu'il se met au défi tout seul, si ça c'est pas un sport en soi ça ? Découvrez son défi en un clic et les bons plans évasion pour ce we. C'est parti !

La fête des marches Adeps (Points Verts), ce dimanche à Houffalize (prov. de Luxembourg)

- Les marches Adeps (Points Verts) fêtent leurs 45 ans et les participants sont de plus en plus nombreux d’année en année, de tous les âges. Chaque année, plus de 1000 marches sont organisées un peu partout, dans les plus beaux endroits naturels de Wallonie et de Bruxelles. Le principe? Des marches balisées à plusieurs endroits chaque dimanche (il faut consulter le calendrier pour voir où et quand), complètement gratuites et sans inscription, avec des parcours pour tous les niveaux de 5, 10, 15 et 20 km. Des marches qu’on peut donc faire en famille, entre amis ou seul, pour le plaisir de partager une belle balade, plus ou moins sportive.

- Pour la 3e année, l’Adeps organise sa fête annuelle Point Vert Ethias. Rendez-vous ce dimanche en Province de Luxembourg, à Houffalize, au départ du parc Houtopia. Au programme, des marches dans la nature de 5, 10 et 15 km, dès 8h; la possibilité de visiter le parc à thème Houtopia, fraîchement rouvert et rénové, à prix réduit (5 euros au lieu de 9,50) et de tester différents sports (volley, parkour, roller, golf, escalade…). Infos: www.sport-adeps.be

- Cyril, ça ne vous intéresse pas le sport…, vous y voilà convié !

Allez encourager Cyril et vérifier s’il est bien là... On veut des preuves!

Et pour ceux qui préfèrent regarder le sport et les 3e mi-temps: un événement insolite, la Vieille Boucle Lustinoise, ce dimanche aussi…

Dans le village de Lustin, dans la commune de Profondeville, en Province de Namur. Il s’agit d’un événement caritatif et fun, où va se retrouver plongés dans le passé car on va assister à une course cycliste vintage (vieux vélos lanière en cuir… et vieux maillots cyclistes) et un rallye de voitures ancêtres, accompagnés d’un tournoi de rétro-tennis (raquettes en bois, serre-têtes Bjorn Borg…), avec sur place également un rétro-camping (tente en toile de coton, combi VW...).

Sur place encore: bar, jeux, concerts, animations, petite restauration…

L’accès est gratuit. Toutes les infos: www.lavieilleboucle.be (et vivacite.be)