Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une balade musicale... Ca fait longtemps !
CA FAIT LONGTEMPS
QU’ON N’EST PLUS PARTIS A KNOKKE LE ZOUTE
POUR MANGER DES BIERES ET BOI-RE DE LA CHOUCROUTE
CA FAIT LONGTEMPS
ET ON REPORTE ET ON REPORTE
LA PROCRASTINATION (TOC TOC) FRAPPE A LA PORTE
CA FAIT LONGTEMPS QU’ON SE DEMANDE SI
TOUTANKHAMON REGARDE PYRAMIDE A LA TELEVISION
CA FAIT LONGTEMPS Q’ON SE DEMANDE SI
GUILLAUME TELL TIRE SUR DES POMMES
PARCE QU’IL EST SANS CIBLE COMME BONHOMME
CA FAIT TELLEMENT LONGTEMPS
QUE CA FAIT TROP - AAAAH - LONGTEMPS
CA FAIT TELLEMENT LONGTEMPS
QUE CA FAIT TROP - AAAAH - LONGTEMPS
CA FAIT LONGTEMPS QU’ON SE DEMANDE SI PINOCCHIO
MET DU COPEAU CHANEL N° 5 SOUS LES AISSELLES
CA FAIT LONGTEMPS QU’ON SAIT
QUE CHI VA PIANO VA SANO
MAIS EST-CE QU’ON SAIT SI QUI VA LA BAS - LAVABO
CA FAIT TELLEMENT LONGTEMPS
QUE CA FAIT TROP - AAAAH - LONGTEMPS
CA FAIT TELLEMENT LONGTEMPS
QUE CA FAIT TROP - AAAAH - LONGTEMPS
IL PARAIT QUE L’HOMME INVISIBLE
S’EST FAIRE REFAIRE LE NEZ
VOUS ALLEZ DIRE : CA NE VA RIEN CHANGER
SI CA VA CHANGER SON NEZ
CA FAIT LONGTEMPS QU’ON SE DEMANDE SI
LE CHEVAL DE TROIE SAIT COMPTER JUSQU’A TROIS
CHEVAL DEUX TROIS…
CA FAIT LONGTEMPS QUE JE N’AI PLUS VU MON DOUDOU
EN FAIT DEPUIS QU’IL EST PARTI FUMER DU H A KATMANDOU
CA FAIT TELLEMENT LONGTEMPS
QUE CA FAIT TROP - AAAAH - LONGTEMPS
CA FAIT TELLEMENT LONGTEMPS
QUE CA FAIT TROP - AAAAH - LONGTEMPS
Retrouvez les 1ères dates STTELLLA
LE CARABISTOUR DE STTELLLA
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