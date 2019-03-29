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Ca fait longtemps !

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une balade musicale... Ca fait longtemps !

CA FAIT LONGTEMPS

QU’ON N’EST PLUS PARTIS A KNOKKE LE ZOUTE

POUR MANGER DES BIERES ET BOI-RE DE LA CHOUCROUTE

CA FAIT LONGTEMPS

ET ON REPORTE ET ON REPORTE

LA PROCRASTINATION (TOC TOC) FRAPPE A LA PORTE

CA FAIT LONGTEMPS QU’ON SE DEMANDE SI 

TOUTANKHAMON REGARDE PYRAMIDE A LA TELEVISION

CA FAIT LONGTEMPS Q’ON SE DEMANDE SI 

GUILLAUME TELL TIRE SUR DES POMMES 

PARCE QU’IL EST SANS CIBLE COMME BONHOMME

 

CA FAIT TELLEMENT  LONGTEMPS 

QUE CA FAIT TROP - AAAAH - LONGTEMPS

CA FAIT TELLEMENT  LONGTEMPS 

QUE CA FAIT TROP - AAAAH - LONGTEMPS

 

CA FAIT LONGTEMPS QU’ON SE DEMANDE SI PINOCCHIO

MET DU COPEAU CHANEL N° 5 SOUS LES AISSELLES

CA FAIT LONGTEMPS QU’ON SAIT

QUE CHI VA PIANO VA SANO 

MAIS EST-CE QU’ON SAIT SI  QUI VA LA BAS -  LAVABO

 

CA FAIT TELLEMENT  LONGTEMPS 

QUE CA FAIT TROP - AAAAH - LONGTEMPS

CA FAIT TELLEMENT  LONGTEMPS 

QUE CA FAIT TROP - AAAAH - LONGTEMPS

 

IL PARAIT QUE L’HOMME INVISIBLE

S’EST FAIRE REFAIRE LE NEZ

VOUS ALLEZ DIRE : CA NE VA RIEN CHANGER

SI CA VA CHANGER SON NEZ

 

CA FAIT LONGTEMPS QU’ON SE DEMANDE SI 

LE CHEVAL DE TROIE SAIT COMPTER JUSQU’A TROIS

CHEVAL DEUX TROIS…

CA FAIT LONGTEMPS QUE JE N’AI PLUS VU MON DOUDOU

EN FAIT DEPUIS QU’IL EST PARTI FUMER DU H A KATMANDOU

 

CA FAIT TELLEMENT  LONGTEMPS 

QUE CA FAIT TROP - AAAAH - LONGTEMPS

CA FAIT TELLEMENT  LONGTEMPS 

QUE CA FAIT TROP - AAAAH - LONGTEMPS

 

 

Retrouvez les 1ères dates  STTELLLA

LE CARABISTOUR DE STTELLLA

 

02/03/2019 - MARCHIENNE-AU-PONT / ROCKERILL (SOLD OUT)

03/03/2019 - KAIN (COMPLET)

05/05/2019 - INCOURT / INC'ROCK FESTIVAL 

11/05/2019 - MARCINELLE

21/06/2019 - CHATELET

13/07/2019 - NAMUR

20/07/2019 - SPA / FRANCOS

NOUVEAU : 25/08/2019 - VERVIERS / FIESTACITE

31/08/2019 - SCENE SUR SAMBRE

NOUVEAU : 20/09/2019 - NIVELLES

NOUVEAU : 21 /09/2019 - ANDENNE

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