Les comédiens Virginie Hocq et Zinedine Soualem pour leur pièce de théâtre C’était quand la dernière fois.

Dans cette comédie pleine de rebondissements, une épouse commet un acte irréparable : elle empoisonne son mari. Parce que pour régler un problème, il suffit de s'en débarrasser. Définitivement.

On ne présente plus Virginie Hocq qui cartonne partout avec sur scène, à la télé et au cinéma.

Quant au français Zinedine Soualem, vous l'avez peut-être vu dans de nombreux succès au cinéma comme L’Auberge Espagnole, Bienvenue chez les ch'tis ou encore Rien à déclarer.

Dates:

11 octobre à NIVELLES - Centre Culturel

12 octobre à MONS - Théâtre Royal

13 octobre à BRUXELLES - Théâtre St-Michel

19 octobre à BRAINE-LE-COMTE - Salle Baudouin IV

20 octobre à LIEGE - Le Forum (Dans le cadre du Voo Rire Festival)

21 octobre à NAMUR - Théâtre Royal

24 novembre à CHARLEROI – Palais des Beaux-Arts

29 mars 2019 à LA LOUVIÈRE – Le Central

30 mars 2019 à HUY – Centre Culturel