C'était pas trop, c'était pas tant... C'était pas trop, c'est épatant.

Pour sa première de l'année, Jean-Luc monte d'un cran et nous propose un morceau Jazzy.
EN CE DÉBUT D’ANNÉE POUR LES ETRENNES
JE SUIS ALLÉ FAIRE UN P’TIT COUCOU A MA NENAINE
POUR ARRANGER MES FINANCES ELLE M’A DONNE UN BILLET DE DISSS
ELLE M’A DIT : " TIENS, PETIT, VA TACHETER UN BEAU DISSSK"
J’AI FILE EN COURANT CHEZ JOJO LE DISQUAIRE
J’AI TOUT FOUILLE PARTOUT DANS TOUTES LES ETAGERES
MAIS PAS DANS CELLES OU IL Y A DE LA MUSIQUE DE SAUVAGES - NON
PARCE QUE MON TRUC A MOI, C’EST LE JAZZZZ
MON DIEU QUE C’EST JOLI LE JAZZZZ
JE SUIS ALLE DARE DARE A MA MAISON - FA FA FA
ET JE ME SUIS PRECIPITE DANS LE SALON - FA FA FA
JE ME SUIS ENFILE UN GRAND VERRE DE GIN
ET J’AI MIS LE DISQUE SUR LA PLATINE - BIDOU BIDOU BIDOU
J’AI ENVIE DE VOUS DIRE "UN TRUC "
ALLEZ JE VOUS LE DIS : " UN TRUC "
QUAND ON A LE VERTIGE ON NE PART PAS AUX SEYCHELLES
ON ECOUTE DU JAZZZ ON MONTE AU SEPTIEME CIEL
MON DIEU QUE C’EST JOLI LE JAZZZZ
JE N’AIME PAS DU TOUT LA MUSIQUE METAL
LE METAL CA ROUILLE ON RISQUE LE TETANOS
JE N’AIME PAS NON PLUS LA MUSIQUE CHANTEE PAR LES ANIMALS
J’AI PAS ENVIE DE ME RETROUVER A TORREMOLINOS
EN ECOUTANT DU JAZZZ J’AI APPRIS
QUE FAIRE DEMI-TOUR TROIS FOIS C’EST FAIRE DEMI-TOUR UNE FOIS
MAINT’NANT JE SAIS QUI A ECRIT
LES FABLES DE LA FONTAINE AVANT JE NE SAVAIS PAS
MON DIEU QUE C’EST JOLI LE JAZZZZ
CA FAIT DU BIEN PAR OU CA PAZZZZ