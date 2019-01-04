Le 8/9

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C'était pas trop, c'était pas tant... C'était pas trop, c'est épatant.

Pour sa première de l'année, Jean-Luc monte d'un cran et nous propose un morceau Jazzy.

 

EN CE DÉBUT D’ANNÉE POUR LES ETRENNES

JE SUIS ALLÉ FAIRE UN P’TIT COUCOU A MA NENAINE

POUR ARRANGER MES FINANCES ELLE M’A DONNE UN BILLET DE DISSS

ELLE M’A DIT : " TIENS, PETIT, VA TACHETER UN BEAU DISSSK"

J’AI FILE EN COURANT CHEZ JOJO LE DISQUAIRE

J’AI TOUT FOUILLE PARTOUT DANS TOUTES LES ETAGERES

MAIS PAS DANS CELLES OU IL Y A DE LA MUSIQUE DE SAUVAGES - NON

PARCE QUE MON TRUC A MOI, C’EST LE JAZZZZ

 

MON DIEU QUE C’EST JOLI LE JAZZZZ

 

JE SUIS ALLE DARE DARE A MA MAISON  - FA FA FA

ET JE ME SUIS PRECIPITE DANS LE SALON - FA FA FA

JE ME SUIS ENFILE UN GRAND VERRE DE GIN

ET J’AI MIS LE DISQUE SUR LA PLATINE - BIDOU BIDOU BIDOU

J’AI ENVIE DE VOUS DIRE "UN TRUC "

ALLEZ JE VOUS LE DIS : " UN TRUC "

QUAND ON A LE VERTIGE ON NE PART PAS AUX SEYCHELLES

ON ECOUTE DU JAZZZ ON MONTE AU SEPTIEME CIEL

 

MON DIEU QUE C’EST JOLI LE JAZZZZ

 

JE N’AIME PAS DU TOUT LA MUSIQUE METAL

LE METAL CA ROUILLE ON RISQUE LE TETANOS

JE N’AIME PAS NON PLUS LA MUSIQUE CHANTEE PAR LES ANIMALS

J’AI PAS ENVIE DE ME RETROUVER A TORREMOLINOS

EN ECOUTANT DU JAZZZ J’AI APPRIS

QUE FAIRE DEMI-TOUR TROIS FOIS C’EST FAIRE DEMI-TOUR UNE FOIS

MAINT’NANT JE SAIS QUI A ECRIT 

LES FABLES DE LA FONTAINE AVANT JE NE SAVAIS PAS

 

MON DIEU QUE C’EST JOLI LE JAZZZZ

CA FAIT DU BIEN PAR OU CA PAZZZZ

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