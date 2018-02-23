Le 8/9

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C'est vendredi &... Y'a des gens qui dorment !

Océan - Achille - Bouddhistes et Syndicat sont les quatre mots proposés par les auditeurs cette semaine. 4 mots qui nous bercent a s'en décrocher la mâchoire - 4 mots qui nous font baaaailler car oui y'a des gens qui dorment ! 

 

Y’A DES GENS QUI DORMENT

 

LE COUCOU SORT DE SA BOITE  IL EST DEUX HEURES DU MATIN

JE N’ARRIVE PAS A M’ENDORMIR ET POURTANT J’AIMERAIS BIEN

JE TREMPE MA TASSE DE LAIT DANS  UN OCEAN DE SPECULOOS

ET PUIS JE METS A FOND GOD SAVE THE QUEEN DES SEX PISTOLS

NI UNE NI DEUX ACHILLE, MON VOISIN SE MET A HURLER

HE HO HE C’EST QUOI CETTE MUSIQUE DE DEGENERES

CA FERAIT FONDRE LES CHEVEUX DES BOUDHISTES RASES

IL FAUT ETRE SOURD POUR PAS VOIR  QUE C’EST UN TRUC DE CINGLES 

 

Y’A DES GENS QUI DORMENT

ALORS S’IL-VOUS-PLAIT LAISSEZ-LES DORMIR

 

COMME JE N’PEUX PAS M’PLAINDRE A MON SYNDICAT

JE MONTE DANS DANS MON AUTO J’ALLUME L’AUTO-RADIO

JE ME GARE SUR UN PARKING ET JE FAIS PETER LA SONO

SI ON AIME LE ROCK AND ROLL QUAND CA VA PAS FORT, C’EST PAS DROLE

NI UNE NI DEUX UNE FILLE EN BLOUSE BLANCHE SE MET A CRIER

HE HO HE CA VA ALLER ? AVEC TA MUSIQUE DE TARES

ON N’ECOUTE PAS DU HEAVY METAL SUR UN PARKING D’HOPITAL

ALLEZ ALLEZ CIRCULEZ AVEC TA MUSIQUE DE FELES

 

Y’A DES GENS QUI DORMENT

ALORS S’IL-VOUS-PLAIT LAISSEZ-LES DORMIR

 

FINALEMENT JE DECIDE DE METTRE LES ECOUTEURS

COMME CA TOUT’ LA MUSIQUE RESTE BIEN A L’INTERIEUR

CA VA TELLEMENT FORT QUE MES OREILLES SE TOUCHENT

ET QUE MES DENTS TOMBENT QUAND J’OUVRE LA BOUCHE

QUEL BONHEUR D’AVOIR LE CERVEAU QUI PASSE LE MUR DU SON

QUAND CA FAIT " BANG " AVEC LA DISTORSION

LE VOLUME C’EST PAS FAIT POUR LES NAINS JE N’SUIS PAS LOIN DU RECORD

JE ME SENS SI SUPER BIEN QUE FINALEMENT JE M’ENDORS

 

Y’A DES GENS QUI DORMENT

ALORS S’IL-VOUS-PLAIT LAISSEZ-LES DORMIR

 

Y’A DES GENS QUI DORMENT

ALORS S’IL-VOUS-PLAIT LAISSEZ-LES D

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