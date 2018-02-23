C'est vendredi &... Y'a des gens qui dorment !

Océan - Achille - Bouddhistes et Syndicat sont les quatre mots proposés par les auditeurs cette semaine. 4 mots qui nous bercent a s'en décrocher la mâchoire - 4 mots qui nous font baaaailler car oui y'a des gens qui dorment !
Y’A DES GENS QUI DORMENT
LE COUCOU SORT DE SA BOITE IL EST DEUX HEURES DU MATIN
JE N’ARRIVE PAS A M’ENDORMIR ET POURTANT J’AIMERAIS BIEN
JE TREMPE MA TASSE DE LAIT DANS UN OCEAN DE SPECULOOS
ET PUIS JE METS A FOND GOD SAVE THE QUEEN DES SEX PISTOLS
NI UNE NI DEUX ACHILLE, MON VOISIN SE MET A HURLER
HE HO HE C’EST QUOI CETTE MUSIQUE DE DEGENERES
CA FERAIT FONDRE LES CHEVEUX DES BOUDHISTES RASES
IL FAUT ETRE SOURD POUR PAS VOIR QUE C’EST UN TRUC DE CINGLES
Y’A DES GENS QUI DORMENT
ALORS S’IL-VOUS-PLAIT LAISSEZ-LES DORMIR
COMME JE N’PEUX PAS M’PLAINDRE A MON SYNDICAT
JE MONTE DANS DANS MON AUTO J’ALLUME L’AUTO-RADIO
JE ME GARE SUR UN PARKING ET JE FAIS PETER LA SONO
SI ON AIME LE ROCK AND ROLL QUAND CA VA PAS FORT, C’EST PAS DROLE
NI UNE NI DEUX UNE FILLE EN BLOUSE BLANCHE SE MET A CRIER
HE HO HE CA VA ALLER ? AVEC TA MUSIQUE DE TARES
ON N’ECOUTE PAS DU HEAVY METAL SUR UN PARKING D’HOPITAL
ALLEZ ALLEZ CIRCULEZ AVEC TA MUSIQUE DE FELES
Y’A DES GENS QUI DORMENT
ALORS S’IL-VOUS-PLAIT LAISSEZ-LES DORMIR
FINALEMENT JE DECIDE DE METTRE LES ECOUTEURS
COMME CA TOUT’ LA MUSIQUE RESTE BIEN A L’INTERIEUR
CA VA TELLEMENT FORT QUE MES OREILLES SE TOUCHENT
ET QUE MES DENTS TOMBENT QUAND J’OUVRE LA BOUCHE
QUEL BONHEUR D’AVOIR LE CERVEAU QUI PASSE LE MUR DU SON
QUAND CA FAIT " BANG " AVEC LA DISTORSION
LE VOLUME C’EST PAS FAIT POUR LES NAINS JE N’SUIS PAS LOIN DU RECORD
JE ME SENS SI SUPER BIEN QUE FINALEMENT JE M’ENDORS
Y’A DES GENS QUI DORMENT
ALORS S’IL-VOUS-PLAIT LAISSEZ-LES DORMIR
Y’A DES GENS QUI DORMENT
ALORS S’IL-VOUS-PLAIT LAISSEZ-LES D