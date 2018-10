C'est un miracle qu'Isis soit toujours en vie !

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux...

- La DH : "16% des trains hors service" - ils sont en réparation, ça prend du temps. Ca pose des problèmes de capacité, il n'y a pas assez de trains pour satisfaire tout le monde, il est des problèmes au niveau de la ponctualité Côté solution : déjà on va rénover les vieux trains, on va intégrer des nouveaux programmes ce qui améliorerait la situation à raison de 30 % . Et donc oui, ça ira mieux !

- L' Avenir : "Elections - mode d'emploi"... Vous votez pour la première fois ? on vous explique alors à quoi sert la commune.

Au coeur de votre quotidien...

- Le Soir : "66% de nouveaux candidats aux élections"

La DH : "des cabines d'essayage dans les bureaux de poste" - ce sera lancé à Gand dans un premier temps. L'idée étant d'essayer le vêtement et de pouvoir le remballer directement si cela ne convient pas ce sera retour à l'expéditeur. Les gens semblent contents de ce service.

La Capitale : "Un miracle qu' Isis soit toujours en vie !" - "Nous avons rendu visite à ce chien qui s'est fait jeter du deuxième étage d'une maison dimanche"... Le chien est actuellement dans un refuge. Physiquement il va bien physiquement ce qui est une bonne nouvelle. Psychologiquement c'est moins top. Le propriétaire reçoit des menaces de mort ayant eu la "bonne" idée de filmer ce geste horrible.

SudPresse : "Sigoji, meilleur chocolatier wallon pour Gault & Millau" - C'est à Ciney et c'est ce nouveau guide qui croque à merveille les chocolats de qualité de nos régions.