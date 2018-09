C'est pas le soleil qui se couche, c'est la terre qui tourne

Le vendredi c'est la chanson défi de Jean-Luc! Aujourd'hui Jean-Luc nous a concocté une jolie chorégraphie! A voir absolument et si vous voulez chnater avec lui, voici les paroles!

HE I HE I HE

VIVRE AU POLE NORD C’EST PAS LA JOIE

HE I HE I HE

MEME QUAND IL FAIT CHAUD IL FAIT FROID

HE I HE I HE

MAIS C’EST PRATIQUE POUR LES ESQUIMAUX

HE I HE I HE

LE CHOCOLAT NE FOND PAS

HE I HE I HE

LA NUIT QUAND TU ES DANS TON LIT

HE I HE I HE

TOUT SEUL AVEC TES BIGOUDIS

HE I HE I HE

QUAND TU REVES DE NADINE

HE I HE I HE

DE NADINE ET DE GRENADINE

BOUGE BOUGE - TES DOIGTS

BOUGE BOUGE - TES MAINS

HE I HE I HE - DANSE - AH - DANSE - AH - DANSE

BOUGE BOUGE - TES DOIGTS

BOUGE BOUGE - TES MAINS

HE I HE I HE - DANSE - AH - DANSE - AH - DANSE

HE I HE I HE

C’EST PAS LE SOLEIL QUI SE COUCHE

HE I HE I HE

C’EST TOUT SIMPLEMENT LA TERRE QUI BOUGE

HE I HE I HE

MEME AVEC LE ROBINET EST A L’ENVERS

HE I HE I HE

L’EAU FINIT TOUJOURS PAR TOMBER PAR TERRE

HE I HE I HE

SI C’EST PAS LA PLUIE QUI TOMBE-C’EST QUI?

HE I HE I HE

SI C’EST PAS L’EVIER QUI FUIT -C’EST QUOI ?

HE I HE I HE

EST-CE QUE L’ADDITION EST SALEE

HE I HE I HE

MEME QUAND LE POTAGE NE L’EST PAS

BOUGE BOUGE - TES DOIGTS

BOUGE BOUGE - TES MAINS

HE I HE I HE - DANSE - AH - DANSE - AH - DANSE

BOUGE BOUGE - TES DOIGTS

BOUGE BOUGE - TES MAINS

HE I HE I HE - DANSE - AH - DANSE - AH - DANSE

HE I HE I HE

QUAND ON CONSTRUIT UNE MAISON

HE I HE I HE

ON N’COMMENCE PAS PAR LES BALCONS

HE I HE I HE

SI TU VOIS QUELQU’UN QUI FAIT CA

HE I HE I HE

DIS LUI FAIS BALCON MON GARS

BOUGE BOUGE - TES DOIGTS

BOUGE BOUGE - TES MAINS

HE I HE I HE - DANSE - AH - DANSE - AH - DANSE

BOUGE BOUGE - TES DOIGTS

BOUGE BOUGE - TES MAINS

HE I HE I HE - DANSE - AH - DANSE - AH - DANSE