Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

Et bien entendu - gros focus général sur l'affaire "Stéphane Pauwels". RTL l'a écarté de l'antenne... Voici les titres qui font la Une.

- La DH : "Les victimes déballent tout"

- La Capitale : "Les amitiés dangereuses de Stéphane Pauwels"

- L' Avenir : "Pauwels, inculpé et suspendu d'antenne" - inculpé de complicité de vol

Et de préciser qu'il est présumé innocent pour l'instant !

Et au coeur de votre quotidien...

- "La police va prévoir la criminalité grâce à des algorithmes" - La Belgique se dote d'une police "prédictive" On pourrait établir les quartiers où il est plus de crimes, de vols, ...

- "C'est la période des divorces" Et oui - c'est là maintenant et jusque septembre compris, il ne reste plus beaucoup de temps pour vous débarrasser de votre partenaire ! Les grands pics de divorces sont avant et après les grandes vacances ! Et oui, au retour de vacances; période de la dernière chance - on fait le bilan... fatal parfois !

- "Les technologies dans les voitures mènent à plus d'accidents" - Freinage assisté, détection de changement de bandes, aide au parking etc... 23% d'accidents en lieu et place de 14% !

- "Purrify - une ronronthérapie" - c'est bon pour le moral - une application développée par une belge.