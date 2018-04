C'est goal goal, goal côté relooking pour Bruel et le grand Jojo !

Le grand Jojo - 81 ans - côté vestimentaire, c'est une identité, un style et donc on ne touche à rien. Mais pour les taches de vieillesse ou de rousseurs, voici la formule magique : On applique sur le visage - avec son gant de toilette ou un coton - du jus de citron salé et ça pendant un mois, deux fois par jour... C'est un décapant naturel.

Patriiiiick... 58 ans - Il est en Une du ciné TéléRevue avec ses bouclettes !

Petit focus sur la peau et oui à 58 ans - il faut passer à l'action, il faut hydrater très correctement. On opte pour un masque 100% hydratant dont voici la potion magiiiique : on mélange énergiquement trois gouttes d'HE de citron et 3 de palmarosa avec une Cuillère à soupe de miel et un yaourt nature ... Appliquez sur le visage 15 minutes et votre peau sera éclatante. Et pour les filles aussi quand la ménopause pointe le bout de son nez, c'est le petit geste à adopter pour une peau au top ! Merci qui ? Merci Daviiiid.