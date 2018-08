Bruxelles déroule son tapis de fleurs pour la 20ème fois !

Ca fleure bon la fête !

Le tapis de fleurs à Bruxelles 2018... C'est une 20ème édition haute en couleur qui se déroulera sur cette plus belle grand'place du monde : Bruxelles !

500 000 fleurs composent ce tapis, c'est le travail de toute une année. Le bégonia est mis à l'honneur, c'est la fleur de prédilection qui est cultivée par des producteurs qui y travaillent toute une année durant.

Ce tapis de fleurs, c'est une véritable prouesse technique déjà - c'est le plus grand tapis au monde : 1800 m2 ! En plus sur l'une des plus belles places du monde, c'est un succès assuré !

Le pays invité de cette édition est le Mexique. Le Tapis de Fleurs se mettra aux couleurs de Guanajuato, une région mexicaine avec une culture et une tradition florale particulièrement riches.

Rendez-vous du 16 au 19 août 2018 sur la Grand-Place de Bruxelles - ou lors de la construction du tapis de fleurs ce jeudi 16 août.