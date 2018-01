Bruno Guillon et Ellen Pompeo sont sur le banc des relookés !

On en parle un peu, beaucoup, passionnément, à la folie... Ils sont tout deux sous les feux de l'actualité et notre expert en profite pour proposer quelques ajustements en relooking :

C'est confirmé, Bruno Guillon remplacera Tex à la présentation des Z'amours ! Cet homme aux plusieurs corps dixit David est donc passé par plusieurs looks ... Pour le moment, c'est l'option rondeurs pour notre Bruno. On sort alors les foulards, on met un petit gilet sous la veste mais par contre on oublie les lainages svp parce que ça ramolli ! On mise sur des matières plus rigides avec des feutrines et de belles coupes. Côté barbe rien ne va plus - on se reprend, on ne la néglige pas. On la lave déjà, on l'adoucit, on ne la peigne que lorsqu'elle est sèche pour ne pas casser le poil et on met un peu d'huile dessus. Du plus bel effet !

Ellen Pompeo (Grey's Anatomy) ... "Jouer est la chose la plus ennuyante sur un plateau" mais pour la modique somme de 20 millions de dollars par an, ça motive et du coup on se soigne : c'est donc parti pour les petites injections car la ride est accentuée sous les projecteurs. La belle Ellen y a recours mais attention cependant car on a parfois l'effet un peu bouffi ! Se faire une coupe asymétrique ou utiliser des waves, c'est le bon plan. Autre astuce aussi côté petites poitrines : foncer à une seule adresse généreusement fournie par David : Hunkemoller. Demander le maximizer - vous aller gagner deux bonnets de profil et ça change toute la silhouette si vous avez le bas du ventre affirmé et une petite poitrine - inversez la tendance ! Merci qui ? Merciiiii David !