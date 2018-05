Bruges est champion ... Ils ont joué prudemment ! c'est le 15ème titre de l'histoire pour Bruges. Mise sous les projecteurs du jeune coach Croate, c'était un pari et il est réussi ! C'est l'audace d'un dirigeant de miser sur un jeune coach surprise et c'est payant !

Un but controversé... Le scandale arrive cependant par le capitaine - éternel débat que celui de l'intention, ou pas ? Le but a été validé. Dommage que Bruges devienne champion sur un but contesté mais ils ne déméritent vraiment pas.

- C'est la gue-guerre entre Sa Pinto et vanhaesebrouck - ça fait un peu cours d'école - et bac à sable.

Le standard peut garder sa seconde place - il aura le bilan pour lui mais Michel Preud'homme ne va t-il pas rentrer dans la cours ? Le public est prêt !