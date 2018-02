Bruges-Charleroi... Il est temps de prendre des mesures !

Entre coup de gueule et coup de chapeau, Thierry Luthers revient sur l'actualité sportive du week-end.

Bruges - Charleroi... Un superbe match plein d'émotions, d'intensité, de rythme. Le petit bémol toujours avec l'arbitrage. Il faut le must du must dans telles circonstances. Le public Brugeois dépasse une fois encore les limites - trop si te veel comme déjà dit. "C'est complètement débile". Il est temps que la Ligue et la Fédération prennent des mesures.

Hommage à Renaud Emont... Il vole, c'est le phœnix qui renaît de ses cendres. Là, il reprend confiance, il marque. C'est magnifique.

Côté cyclo-cross, c'est souvent un belge qui gagne au niveau mondial. Wout Van Aert gagne son troisième titre mondial... Il peut nous faire un numéro sur les pavés aussi... A suivre !