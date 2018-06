Brad Bird sublime les indestructibles 2

C'est Bob qui reste au foyer et oui, c'est la maman qui bosse. Il va falloir faire alliance. en 14 ans on voit que la technique a bien évoluée. Brad Bird, le réalisateur, apporte ce super mélange entre l'action, les dessins, les sentiments, ... il y a tout cela en même temps.

Les indestructibles 2 nous revient 14 ans plus tard...

Les affamés avec Louane...

Elle y tient son premier... premier rôle. Un grand rôle et pas de chance elle ne le fait pas bien... Aïe ! La thématique est super intéressante mais le film n'est pas bien traité, il ne se passe rien, ça parle beaucoup sans aboutir, ... C'est un peu naïf, ça fait tellement de vent que l'on pense qu'il va y avoir un cyclone.

Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque d'entendre " c'est normal, t'es jeune ! ". Alors qu’elle emménage en colocation, elle prend conscience qu’elle n’est pas seule à se débattre entre cours, stages et petits boulots mal payés. Déterminée à bouleverser le complot qui se trame, elle unit autour d'elle une génération d'affamés. Ensemble, ils sont bien décidés à changer les choses et à faire entendre leur voix ! Un film réalisé par Léa Frédeval Avec Louane Emera, François Deblock, Marc Jarousseau, Nina Mélo, Rabah Naït Oufella.