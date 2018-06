Jean-Marc Panis était l'invité du 8/9 ce vendredi pour le documentaire Bons baisers de la planète Schtroumpf, à voir sur la Une ce dimanche à 20h50.

Les Schtroumpfs fêtent cette année leur 60ème anniversaire. Ils sont connus dans toutes les langues et dans le monde entier. Mais que sait-on vraiment des Stroumpfs, ces personnages secondaires de BD nés du crayon de Peyo dans Johan et Pirlouit, et devenus des icônes mondiales ?

Pour tenter d'y répondre, le réalisateur Jean-Marc Panis nous embarque dans un road-trip à travers le monde : de Bruxelles à Los Angeles en passant par Paris.