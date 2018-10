Bohemian Rhapsody... Un projet dans les cartons depuis 10 ans déjà !

Bohemian Rhapsody enfin de sortie !

On s'offre un petit buzz d'entrée de jeu dans le 8/9 pour se mettre dans l'ambiance en raison de la sortie très attendue du film sur Freddie Mercury. Un projet qui se trouve dans les cartons depuis 10 ans déjà et le voici enfin sur la toile. Le film est assez long et fait l'impasse sur l'enfance du chanteur. On le prend au vol à son arrivée à Londres alors qu'il a 18 ans. Plus le film avance, plus on rentre dans l'histoire.

Pour les fans puristes - ils vont trouver des petites erreurs. Le film un peu trop lisse - il manque d'aspérités mais au sortir on réécoute du Queen en boucle. Un film tel une porte d'entrée vers cet univers dans lequel on se replonge volontiers.