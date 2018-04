Bob Jungles gagne en solitaire et de manière magistrale !

Focus sur l'actualité sportive du week-end avec Thierry Luthers.

Petit tour de terrain et focus sur les Play Off 1 tout d'abord... On est à mi-parcours et c'est terriblement serré. Depuis qu'on annonce l'arrivée de Preud'homme - tout réussi à Sapinto ! Le standard est la meilleure équipe de cette compétition. Pour Anderlecht c'est un peu chaud.

Côté cyclisme... Liège-Bastogne-Liège (ou Ans, c'est selon) - Bob Jungles a gagné en solitaire et de manière magistrale la doyenne des classiques ! Le petit bémol ni Gilbert, ni van Avermaet n'ont gagné une grande classique cette anné ci !