BJ Scott revient dans The Voice !

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

Ciné Télé Revue : "BJ Scott : Je reviens dans The Voice"

La coach fait son retour-surprise auprès de Typh Barrow.

Elle ne sera pas présente toutes les semaines, mais accompagnera de temps en temps sont amie pour des moments clefs de l'émission.

Les deux amies se sont rencontrées aux Francofolies de Spa et sont de véritables "âmes sœurs". Dans ce journal, elles se livrent sur leur amitié et leur complicité.

The Voice reprend mardi et nous, on est déjà impatient !