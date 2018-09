Bin Bin L'Fun... Un défi aux saveurs de sirop d' Erable !

Tabernacle - Tabarnouche... Il nous la joue version Québécoise notre Foncky Tour ce jour pour nous fourguer les 4 mots des auditeurs (rentrée - emballages - chaussettes & bicyclette) dans c'te Bin Bin L'Fun - tabarouette. C'est parti !

BIN BIN L’FUN

TABARNOUCHE

BIN BIN L’FUN

D’ALLER MAGASINER FIN DE SEMAINE A MONTREAL

TIGUIDOU - DI DAM - TIGUIDOU- GUIDOU - DIDAM - TIGUIDOU- DIDAM

BIN BIN L’FUN

Y’A DU MONDE TOUT PANTOUTE A CAUSE DE LA RENTREE SANS DOUTE

TIGUIDOU - DI DAM - TIGUIDOU- GUIDOU - DIDAM - TIGUIDOU- DIDAM

BIN BIN L’FUN

AVEC LES EMBALLAGES J’AI BIN D’LA MISERE - TABAROUETTE

TIGUIDOU - DI DAM - TIGUIDOU- GUIDOU - DIDAM - TIGUIDOU- DIDAM

BIN BIN L’FUN

C’EST VRAIMENT PAS LE PIED D’EMBALLER DES CHAUSSETTES

TIGUIDOU - DI DAM - TIGUIDOU- GUIDOU - DIDAM - TIGUIDOU- DIDAM -

AAH AAH

OSTIE CALICE TABARNAK BIN BIN L’FUN WHIPER WHIPER WHIPER WHIPER WHIPER WHIPER

CELINE RENE CARIBOU BIN BIN L’FUN WHIPER WHIPER WHIPER WHIPER WHIPER

BIN BIN L’FUN

JE MANGE UN SOUS MARIN A LA SAUCISSE DE CASTOR

TIGUIDOU - DI DAM - TIGUIDOU- GUIDOU - DIDAM - TIGUIDOU- DIDAM

BIN BIN L’FUN

AVEC DU SIROP D’ERABLE C’EST CORREC’ MAIS C’EST FORT

TIGUIDOU - DI DAM - TIGUIDOU- GUIDOU - DIDAM - TIGUIDOU- DIDAM

BIN BIN L’FUN

V’LA MA BLONDE DANS SON NOUVEAU CHAR QUI ARRIVE

TIGUIDOU - DI DAM - TIGUIDOU- GUIDOU - DIDAM - TIGUIDOU- DIDAM

BIN BIN L’FUN

AVEC DES BREUVAGES PLEIN LES SIEGES PLEIN LA VALISE

TIGUIDOU - DI DAM - TIGUIDOU- GUIDOU - DIDAM - TIGUIDOU- DIDAM

AAH AAH

OSTIE CALICE TABARNAK BIN BIN L’FUN WHIPER WHIPER WHIPER WHIPER WHIPER WHIPER

ROCH VOISINE GAROU COEUR DE PIRATE BIN BIN L’FUN WHIPER WHIPER WHIPER WHIPER WHIPER

TU ME TROUVES TU KETAINE AVEC MA BICYCLETTE

ARRETE DE NIAISER - ENLEVE TES BOBETTES

BIN BIN L’FUN

ON A BU COMME DES TROUS ON S’EST VIRE UNE BROSSE

TIGUIDOU - DI DAM - TIGUIDOU- GUIDOU - DIDAM - TIGUIDOU- DIDAM

BIN BIN L’FUN

ON A BIEN TRIPPE MAIS LA DANS MA TETE C’EST ATROCE

TIGUIDOU - DI DAM - TIGUIDOU- GUIDOU - DIDAM - TIGUIDOU- DIDAM

BIN BIN L’FUN

VA FALLOIR TOFFER LA RUN Y FAUT PAS TATAOUINER

TIGUIDOU - DI DAM - TIGUIDOU- GUIDOU - DIDAM - TIGUIDOU- DIDAM

BIN BIN L’FUN

JE ME TIRE UNE BUCHE ET JE M’EN VA ME REPOSER

TIGUIDOU - DI DAM - TIGUIDOU- GUIDOU - DIDAM - TIGUIDOU- DIDAM

AAH AAH

OSTIE CALICE TABARNAK BIN BIN L’FUN WHIPER WHIPER WHIPER WHIPER WHIPER WHIPER

ISABELLE BOULAY CHARLEBOIS KAVANAGH BIN BIN L’FUN WHIPER WHIPER WHIPER WHIPER WHIPER

BIN BIN L’F…