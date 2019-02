Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

; - © Tous droits réservés Dernière Heure: ' Charleroi: bientôt une cabine d'essayage chez BPost pour vos achats en ligne' Il vous arrive d’acheter des vêtements en ligne ou par correspondance, sur les 3 Suisses, Zalando ou Amazon, etc., et de n’être pas parfaitement sûr à l’avance de la façon dont ces habits vous iront ? Si oui, on a une bonne nouvelle pour vous : bPost va ouvrir, dans son bureau de la ville basse à la Petite Rue, une cabine d’essayage ! Le principe est simple : en recevant le colis, vous pouvez aller essayer ce que vous avez commandé et, si ça ne convient pas pour une raison ou une autre, vous pouvez directement le renvoyer à l’expéditeur.

; - © Tous droits réservés La Libre: ' Vivre sous l’effet de (maison) serre " ! On devrait l’apercevoir aisément. Une maison à l’intérieur d’une serre est censée dénoter dans le paysage, a fortiori dans les plaines de Flandre occidentale. Pourtant, il convient d’avoir l’œil félin. Car, contrairement aux autres habitations de la rue, la maison-serre se dresse quelques dizaines de mètres en retrait de la route. Sous un doux soleil d’hiver, les rayons pénètrent à travers les vitres de la vaste serre. Quelque 360 m2 au sol, de 6 à 9 mètres de haut. Ils frappent la façade sud de la maison, ossature de bois érigée sous la serre et dont la couleur blanche permet de réfléchir plutôt que d’absorber la chaleur. “Il s’agit d’un bâtiment à double peau, où l’épiderme que constitue la serre crée un microclimat autour des espaces de vie et de bureau”, résume Koen Vandewalle, architecte et occupant du seul modèle de ce type en Belgique.

Et au coeur de vos quotidiens ; - © Tous droits réservés Le Soir : ' WhatsApp chamboule la communication ' Les conversations écrites se font à plusieurs. Certaines sont intempestives. Omniprésents, les messages électroniques peuvent aussi être sources de stres/ Le groupe " Vosges 2019 ", utile pour se retrouver sur les pistes, qui se poursuit après les sports d’hiver avec des petites blagues entre potes et le lien vers le Tricount. Celui intitulé " We are Family ", où un membre de la famille élargie vous bombarde de photos de la petite dernière et informe tout le monde de l’évolution de son otite. Le groupe dédié à l’activité extrascolaire du môme pour organiser les covoiturages vers ses matchs de foot aux quatre coins du pays ; mais aussi l’anniversaire d’un ami, le mariage d’un autre ou l’anniversaire de mariage d’un troisième ; mais encore un groupe " boulot ". Sans oublier toutes les conversations entre deux interlocuteurs seulement…