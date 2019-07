Beyoncé et les Frangines font l'actualité musicale de cette semaine !

Beyoncé

Film Roi Lion motion capture est sorti hier au cinéma.-La Bande Originale qui accompagne cette sortie.Signée Hans Zimmer (Pirate des Caraïbes)

Sur cet album, on retrouve des standards composés par Elton John pour le dessin animé (Circle of life & Can you feel the love tonight) dans de nouvelles versions chantées par d'autres interprètes - notamment le rappeur et DJ Donald Glover et Beyonce pour Can you feel. Beyonce prête sa voix au personnage de Nala (l'amie d'enfance de Simba) et offre un inédit pour la Bande Originale qui s'appelle Spirit