Bénabar & Carla Bruni s'offrent une douce "ballade" !

Et tout d'abord, un duo surprise avec Bénabar et Carla Bruni...

Benabar & Carla Bruni...

Après quelques mois d’exploitation de l’album Le début de la suite, Benabar revient avec une belle surprise : un duo avec Carla Bruni intitulé "La musique est trop forte".

Une douce balade sur le thème de l’amour, gorgée d’humour et de tendresse, écrite par Bruno et réalisée par Mark, le temps s’arrête et l’on se perd à voyager tendrement à l’écoute de cette chanson, bercé par les voix de ce duo inattendu.

Benabar qui sera chez nous au Palais 12 le 15 décembre et peut-être en présence de Carla Bruni ?