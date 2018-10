Ben et Arnaud Tsamère... A voir "Ensemble sur scène" !

Les humoristes français Ben et Arnaud Tsamère étaient dans le 8/9 ce matin pour présenter leur nouveau spectacle :

Ensemble sur scène !

Révélés par l’émission "On n’demande qu’à en rire", Ben et Arnaud Tsamère montent ensemble sur scène . Le duo déjanté, présent les dimanches sur le canapé rouge de Michel Drucker, rient de tout et de n’importe quoi, et toujours par l’absurde.

Séparément pas assez drôles (rire), les deux humoristes décident de croiser leurs talents pour composer ce spectacle et ça marche !

Côté écriture ...

"On écrit ensemble; c'est simple, amusant et rapide. On propose une idée et si elle ne fait pas l'unanimité, on ne s'y accroche pas, on lâche ! Il y a toujours un consensus sur ce que l'on fait.

Il y a une véritable alchimie entre les deux humoristes et ça se ressent sur scène.

De l'humour genre...

... Genre humour absurde, on n'est pas collés à l'actualité, le spectacle et basé sur des choses réelles qui concernent les gens. Il y a des thématiques qu'on pourraient retrouver effectivement dans un journal. Il est une grande complicité entre les deux hommes, chacun y apporte sa fibre : Ben est un plus en mode actu alors que Arnaud a un côté plus enfantin, c'est une synergie qui fonctionne.

"On est super contents du résultat - de cette première version, on est enthousiastes. "

A voir - à découvrir absolument "Ensemble sur scène"

Le 19 octobre à LIEGE – Trocadéro.

Le 13 décembre à BRAINE-LE-COMTE – Salle Baudoin IV.

Le 14 décembre à ANDENNE – Centre culturel.

Le 15 décembre à MONS – Théâtre Royal.

Et en 2019 à Binche.