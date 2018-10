Belgians Cats... "Le jeu belge c'est de la poésie en mouvement !"

Focus sur l'actualité sportive de ce we avec Thierry Luthers qui met en lumière trois grands événements et quelques stars du terrain...

Côté foot... Mussa djenepo joueur malien - c'est une jeune talent, très intéressant - très percutant avec un style de jeu chatoyant - ça pourrait être une belle révélation. A suivre de très près !

Côté rider cup... Ca s'est passé en France. Francesco Molinari - pas le plus charismatique des joueurs mais il a été fantastique durant cette Rider cup - Il a gagné les 5 matches, c'est exceptionnel. Pas de Tiger Wood finalement comme imaginé. L'Europe s'en sort vainqueur là où l'on envisageait une victoire Américaine. Le public était très pro-européen.

- Les Belgian Cats... 4ème c'est fantastique mais quand on concoure pour une médaille on espère tellement le podium tout au moins. 4ème - être au pied du podium, c'et la plus mauvaise place ! On est triste mais bravo les filles, c'est un parcours d'exception. Elles iront aux JO... on l'espère - on y croit !