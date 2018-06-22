Le 8/9

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Beaucoup d'histoires commencent par le début !

Beaucoup d'histoires commencent par le début... Si ça commence par la fin... C'est fichu ! Alors commençons par le début avec ces 4 mots proposés par les auditeurs cette semaine : Soleil - été - diables rouges - goal ! Voilà qui commence bien et c'est Jean-Luc qui aura comme toujours le mot - de la fin ! C'est parti... 

EN COMMENCANT PAR LE DEBUT  

 

AU BAR DU SOLEIL

JE PROFITE DE L’ETE

AVEC MON PORTE JARRETELLES 

ET MON WONDERBRA RAYE

UNE FILLE ASSEZ JOLIE

AVEC UN TSHIRT DES DIABLES ROUGES

ENTRE DANS LE BOUI BOUI

ON ENTEND VOLER LES MOUCHES

 

ELLE A UN AIR BIZARRE

S’APPROCHE DU COMPTOIR

ELLE S’ASSIED, ELLE ME DIT 

" HE GRAND, TU M’OFFRES A BOIRE ? "

JE LUI DEMANDE CE QU’ ELLE VEUT 

ELLE ME DIT, COMME TOI MON LAPIN, UN RICARD

JE LUI DIT C’EST PAS DU RICARD

ELLE DIT OK ALORS, PAS DU RICARD POUR MOI AUSSI

 

BEAUCOUP D’HISTOIRES COMMENCENT PAR LE DEBUT

ET PARFOIS PAR LA SUITE, ELLES CONTINUENT

BEAUCOUP D’HISTOIRES COMMENCENT PAR LE DEBUT

SI CA COMMENCE PAR LA FIN , C’EST FICHU

 

ELLE ME DONNE LA MAIN

JE N’SAIS PAS QUOI EN FAIRE

JE REGARDE AUTOUR DE MOI

JE LA METS DANS LE MIXER

C’EST CA QU’ELLE VOULAIT, C’EST GOAL

ELLE ME REGARDE EN RIANT

MON DIEU ELLE A DES OREILLES

A LA PLACE DES DENTS

 

BEAUCOUP D’HISTOIRES COMMENCENT PAR LE DEBUT

ET PARFOIS PAR LA SUITE, ELLES CONTINUENT

BEAUCOUP D’HISTOIRES COMMENCENT PAR LE DEBUT

SI CA COMMENCE PAR LA FIN , C’EST FICHU

 

ELLE SORT UN REVOLVER

ET ME TIRE DANS LA TEMPE

CA ME FAIT MAL AU PIED

PARCE QUE J’AI DEJA UN PIED DANS LA TEMPE

CA FAIT SUPER MAL

OUI MAIS C’EST CA QUI FAIT DU BIEN

QUAND CA FAIT TRES TRES MALE

CA M’REND VIRIL, J’EN AI BESOIN

 

BEAUCOUP D’HISTOIRES COMMENCENT PAR LE DEBUT

ET PARFOIS PAR LA SUITE, ELLES CONTINUENT

BEAUCOUP D’HISTOIRES COMMENCENT PAR LE DEBUT

SI CA COMMENCE PAR LA FIN , C’EST FICHU

 

BEAUCOUP D’HISTOIRES…DEBUT

LA SUITE…CONTINUENT

BEAUCOUP D’HISTOIRES….DEBUT

LA FIN…FICHU

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