Beaucoup d'histoires commencent par le début... Si ça commence par la fin... C'est fichu ! Alors commençons par le début avec ces 4 mots proposés par les auditeurs cette semaine : Soleil - été - diables rouges - goal ! Voilà qui commence bien et c'est Jean-Luc qui aura comme toujours le mot - de la fin ! C'est parti...
EN COMMENCANT PAR LE DEBUT
AU BAR DU SOLEIL
JE PROFITE DE L’ETE
AVEC MON PORTE JARRETELLES
ET MON WONDERBRA RAYE
UNE FILLE ASSEZ JOLIE
AVEC UN TSHIRT DES DIABLES ROUGES
ENTRE DANS LE BOUI BOUI
ON ENTEND VOLER LES MOUCHES
ELLE A UN AIR BIZARRE
S’APPROCHE DU COMPTOIR
ELLE S’ASSIED, ELLE ME DIT
" HE GRAND, TU M’OFFRES A BOIRE ? "
JE LUI DEMANDE CE QU’ ELLE VEUT
ELLE ME DIT, COMME TOI MON LAPIN, UN RICARD
JE LUI DIT C’EST PAS DU RICARD
ELLE DIT OK ALORS, PAS DU RICARD POUR MOI AUSSI
BEAUCOUP D’HISTOIRES COMMENCENT PAR LE DEBUT
ET PARFOIS PAR LA SUITE, ELLES CONTINUENT
BEAUCOUP D’HISTOIRES COMMENCENT PAR LE DEBUT
SI CA COMMENCE PAR LA FIN , C’EST FICHU
ELLE ME DONNE LA MAIN
JE N’SAIS PAS QUOI EN FAIRE
JE REGARDE AUTOUR DE MOI
JE LA METS DANS LE MIXER
C’EST CA QU’ELLE VOULAIT, C’EST GOAL
ELLE ME REGARDE EN RIANT
MON DIEU ELLE A DES OREILLES
A LA PLACE DES DENTS
BEAUCOUP D’HISTOIRES COMMENCENT PAR LE DEBUT
ET PARFOIS PAR LA SUITE, ELLES CONTINUENT
BEAUCOUP D’HISTOIRES COMMENCENT PAR LE DEBUT
SI CA COMMENCE PAR LA FIN , C’EST FICHU
ELLE SORT UN REVOLVER
ET ME TIRE DANS LA TEMPE
CA ME FAIT MAL AU PIED
PARCE QUE J’AI DEJA UN PIED DANS LA TEMPE
CA FAIT SUPER MAL
OUI MAIS C’EST CA QUI FAIT DU BIEN
QUAND CA FAIT TRES TRES MALE
CA M’REND VIRIL, J’EN AI BESOIN
BEAUCOUP D’HISTOIRES COMMENCENT PAR LE DEBUT
ET PARFOIS PAR LA SUITE, ELLES CONTINUENT
BEAUCOUP D’HISTOIRES COMMENCENT PAR LE DEBUT
SI CA COMMENCE PAR LA FIN , C’EST FICHU
BEAUCOUP D’HISTOIRES…DEBUT
LA SUITE…CONTINUENT
BEAUCOUP D’HISTOIRES….DEBUT
LA FIN…FICHU