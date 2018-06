Enrico Marini était l'invité du 8/9 pour le tome 2 de la BD Batman : The Dark Prince charming.

Les super héros made in US ont envahi les écrans cinéma avec un énorme succès au box office. Mais Superman, Batman et les autres sont d’abord des personnages BD. Pour la première fois, Marini (aussi dessinateur de la série Le Scorpion) réinterprète Batman en bande dessinée franco-belge.

Un projet arrivé un peu par hasard mais qui lui rappelle son enfance. Enrico est fan de Batman depuis ses 6 ans...

Côté histoire, Enrico propose un épisode plus intime, plus psychologique: Quel lien secret Batman et le Joker partagent-ils avec une jeune fille mystérieuse ? Alors qu’elle est kidnappée par le Joker, Batman doit plonger dans les profondeurs de Gotham City et s'engager dans une course contre la montre pour la retrouver.