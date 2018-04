Bang Bang... Soraya est avec nous à quelques heures de la finale The Voice Belgique !

Un talent The Voice pour la grande finale The Voice qui accueille ce soir Louane, Mc Solaar et Alice on the roof.

Ils ne sont plus que quatre : Valentine (équipe de Matthew), Stéphanie (Vitaa), Jeff (BJ) et Soraya (Slimane). Qui sera sacré The Voice 2018 ? C’est vous qui votez pour l’élire.

Et, Bang bang... Soraya est avec nous à quelques heures de la finale !

Il y a un peu de nostalgie comme c'est la dernière mais c'est mieux parce qu'on se dit qu'on ne va pas rater une semaine d'entrainement - tout est fait !

On a découvert une Soraya exceptionnelle mardi dernier. C'est la prestation ratée de la semaine d'avant qui m'a boostée. "Je me suis reprise en main" -"j'ai voulu prouver que je savais chanter !"

C'est sur un énorme coup de tête que je me suis inscrite - Je me suis dit "pourquoi pas moi" !

L'après The Voice ?

Mon rêve serait de pouvoir vivre de la musique, de faire carrière là-dedans.

"On a quelques petits projets avec Slimane" ! Ahhhhh... Chanter avec son coach c'est top.

Selon le sondage de la DH... Valentine est pressentie gagnante - vous en pensez quoi ?

"Je vais garder mon résultat pour moi mais je pense qu'on peut être vite étonné aussi ! ".

The Voice c’est sur la Une à 20h20 ce soir.