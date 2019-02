Axelle Red présente son nouveau single en duo avec Ycare !

Axelle Red était l'invitée du 8/9 pour la présentation de son nouveau single en duo avec Ycare et son concert à Flagey le 22 février.

Vous souvenez-vous d’Ycare ?

Révélé en 2008 grâce à La Nouvelle Star, Ycare a déjà sorti quelques albums.

Il a demandé à Axelle Red d'enregistrer une version en duo de la plage d'ouverture de son nouvel album "D'autres que nous (14 Boulevard Saint-Michel)".

Un titre déjà classé dans le Tip Top de Vivacité.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’Axelle partage un titre en duo, on se souvient notamment de Manhattan-Kaboul avec Renaud.

Axelle porte aussi sur scène depuis quelques mois les titres de son dernier album Exil comme Who’s gonna help you et Signe ton nom.

Flagey l’a invitée ce vendredi dans le cadre du Festival La Religion dans la Cité. La parole sera réservée à des femmes pour faire entendre celles dont, souvent, la parole est exclue ou minorée par la religion. Axelle Red s’engage depuis des années auprès de plusieurs organisations qui défendent les droits de la femme.

Il faut que les voix se marient et avec Ycare ce fût le déclic magique.