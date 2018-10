Axel Hirsoux opère une transformation pour "Etre aimé" !

Le chanteur belge Axel Hirsoux était avec nous ce matin pour nous présenter son nouveau single Être aimé.

Après ses participations à The Voice Belgique et à l'Eurovision en 2014, Axel Hirsoux revient cette année avec un nouveau titre.

Réalisé par Pierre Jaconnelli, collaborateur de Pascal Obispo, "Etre aimé" annonce un premier album à venir dans quelques mois.

Etre aimé...

Il est un petit air de Calogero - Obispo effectivement, là ou d'autres entrevoient un petit air de Manuel Moire, de Patrick Fiori... Le single est réalisé par Pierre Jaconnelli et donc c'est normal !

Où est passé le chanteur d'opéra ? J'ai une voix que je ne renie pas mais on s'adapte au fil des ans et surtout "j'ai envie de faire ce que je suis !" - "j'ai plus envie d'être dans la pop, c'est ce que j'ai envie de défendre". Cette chanson me permet de revenir après 4 ans dans mon répertoire, dans ce qui me correspond vraiment !

Une transformation pour "Etre aimé" !

Un retour 4 ans plus tard... oui parce que ça prend du temps - j'ai subi une opération aussi pour perdre du poids : 60 kilos en moins ce jour - il fallait retravailler la voix pour la maintenir également et tout cela prend du temps.

Aujourd'hui on retrouve Axel avec ce titre qu'il nous offre en version acoustique. A ses côtés : le guitariste de Maurane ! Un cadeau signé Axel Hirsoux - une petite perle douceur ce matin parce que ça fait du bien !

Axel sera aussi sur la scène du Palais des Sports de Paris en novembre 2019, dans la comédie musicale Siddartha, l'opéra rock.