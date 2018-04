Avengers... Un divertissement qui tient toutes ses promesses !

Avengers : Infinity War, le nouveau film de super héros Marvel ! L'aventure des films Marvel a débuté il y a 10 ans avec le premier Iron Man. L'ambition dès le début était de créer un univers cinématographique comparable aux BD où les personnages se croisent dans les mêmes aventures. Le 19ème film des Studios Marvel qui sort aujourd’hui est donc censé être l'aboutissement de cette logique.

Pour leurs 10 ans, les Studios Marvel ont vu très grand. 68 personnages principaux à l'écran pour ce qui s'annonce comme le film le plus spectaculaire de la franchise. Et tout simplement le plus cher de toute l'histoire du cinéma. On parle d'un budget de 500 millions de dollars. On retrouve tous tous nos super héros préférés : Iron Man, Captain America, Doctor Strange, Spider-Man, Hulk, Thor, Black Panther,… Le pitch ? Comme d’habitude, Les Avengers devront tout mettre en œuvre pour contrer le grand méchant Thanos et ainsi sauver l’univers tout entier. Alors je ne m’en suis jamais cachée, je ne suis pas très fan des films super héros, j’allais à cette projection de 2h30, très très honnêtement avec des pieds de plomb…. Et au final, et bien en fait j’ai adoré !!! C’est un spectacle ébouriffant qui ne s’essouffle pas une seule seconde, j’ai rarement été happée par l’aspect visuel d’un film d’action à ce point là. Les effets spéciaux sont somptueux, incroyables, la 3D hyper réussie. Quant à l’histoire, elle se déroule en toute fluidité malgré le nombre de personnages forts et puis surtout, l’humour que perso j’aime beaucoup chez Iron man ou les Gardiens de la galaxie, l’humour est omniprésent, le film est fait avec sérieux mais sans se prendre au sérieux et puis sans spoiler, je vous rassure, la fin est très très surprenante. Avengers Infinity war rassemble le meilleur des films super héros pour un divertissement qui tient toutes ses promesses.