Avec Roger... Tout est possible !

D'entrée de jeu, Thierry Luthers nous hisse sur le terrain de foot ce lundi pour cette actu sport très croustillante...

Le choc wallon charleroi-standard : 1 partout !

Le paradoxe lors de cette rencontre c'est que le standard a mieux joué à 10 qu'à 11! Le standard n'est toujours pas dans le top 6 - ça va être serré, il n'est pas maître de son sort. Quant à Charleroi, ils bénéficient d'une confortable avance.

Côté Anderlecht, c'est plutôt le désarroi ! Ils sont complètement désespérés - que penser de cette équipe en pleine dépression? Ca fait 5 matchs qu' ils ne marquent plus...Que nous réserve le changement d’entraîneur ?

Roger Federer redevient numéro 1 Mondial ! Et cela, du haut de ses 36 ans. Il a gagné 97 tournois - il lui manquait un titre, un seul : le titre olympique en individuel et pourquoi pas à Tokyo en 2020 car avec lui... Tout est possible !