Avec "Madame", c'est en français qu'Alice chante sur tous les toits ! Best of

La chanteuse belge Alice on the Roof était dans le 8/9 il y a peu pour nous présenter la sortie de son nouvel album "Madame".

Pour ce 2ème album, Alice revient avec des chansons en anglais et… en français! Malade était le titre qui annonçait la sortie de ce nouvel opus.

Alice y a collaboré avec de nombreux artistes comme Vianney, Matthew Irons du groupe Puggy, Arno ou Marc Pinilla de Suarez.

Le Français s'invite enfin dans l'album !

Ce fut tout un cheminement pour la belle. Marc Pinilla l'avait déjà mise sur cette "voix" mais sans succès. C'et Vianney qui fut des plus persuasifs !

" j'ai fait le pas, et oui c'est Vianney qui m' a véritablement donné la force de le faire. Ca m'a obligé aussi de me centrer davantage sur les textes, sur ce que je raconte". Il est des messages positifs sur cet album et beaucoup de choses sur l’acceptation de soi !

"Ado je pensais que je serais plus heureuse une fois semblable à Julia Roberts ! J'ai du mal à m'assumer physiquement. Dans "ta planète"... "Mon corps est à moi". Une certaine délivrance en soi."

Alice sera en concert le 30 mars à BRUXELLES à Forest National.