Au POSTE... Poelvoorde se joue de l'absurde.

Attention OVNI ou plutôt OFNI ! Une comédie qui ne ressemble à aucune autre ! Pas étonnant quand on connait Quentin Dupieux (Rubber, Réalité avec Alain Chabat ) plus connu sous le pseudo Mr Oizo . (un extrait sonore de son morceau " Vous êtes des animaux " ?)

Un vrai délice si on est sensible aux univers surréalistes et décalés. C’est fluide et c’est court (1h13 !) mais c’est tout sauf de la comédie française grand public !