Au large de Knokke, 35 000 tonnes de bombes chimiques diffusent leur poison !

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la une des journaux...

- La DH : - "Le vrai salaires de nos policiers"

- La Capitale : "40% de nos seniors vivent dans la pauvreté"

- La Libre : "35 000 tonnes de bombes chimiques au large de Knokke"

"Au large de Zeebrugge une "décharge marine" recèle 30 000 tonnes de munitions de 14-18 ! "Des armes chimiques par milliers de tonnes et qui datent donc de la première guerre mondiale - il y a un siècle ! Ces armes commencent dès lors à rouiller et diffusent leur poison dans la mer. Il en va de tous les dangers - les pécheurs peuvent avoir des brûlures aussi - Il suffirait que 16% de la matière de ces bombes s'échappent pour qu'il n'y ait plus de vie sous marine ! Qu'en faire alors que des projets de développement sont désormais prévus dans la zone ? On réfléchit au problème !

L'Echo : "Solvay parie sur la "super-glu" pour alléger le poids des avions" - On met souvent des rivets, c'est lourd, ça abîme la coque de l'avion. On envisage alors de l'adhésif tout simplement. On allège ainsi l'avion pour diminuer la consommation.

La DH : "Déraillements de train... La facture est salée pour la SNCB et Infrabel" ... 203 déraillements de train entre 2014 et 2017 en Belgique. Ce n'et pas toujours de la faute de la SNCB mais les frais ... C'est pour nous ! Enfin pour la SNCB dirons nous. C'est énorme comme chiffre. Ces déraillements sont parfois raison d'une trop grande vitesse, ou d'un câble défectueux, ou ... Mais la facture est salée

Sud Presse : "seulement 36% des seniors ont des rapports sexuels"... Bien qu'ils se sentent seuls et pauvres ils restent jeunes dans leur tête ! Certains sont encore fou amoureux pour leur partenaire. Il s'en passe encore des choses après 80 ans...

L'Avenir : "un paraplégique retrouve l'usage de ses jambes grâce à la stimulation électrique" ! Ca se passe aux EU - grâce à un implant placé dans sa colonne - une merveilleuse nouvelle.