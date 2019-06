Après ses deux aventures dans The Voice, le chanteur belge Théophile Rénier prépare la suite

. - © Tous droits réservés

Théophile Rénier - Le 8-9: l'invité - 03/06/2019 Le chanteur belge Théophile Rénier pour son parcours dans The Voice France , la plus belle voix. Après avoir remporté la saison 6 de The Voice Belgique aux côtés de son coach, Quentin Mosimann, Théophile Rénier a tenté sa chance dans la version française du télé crochet. Grâce à son interprétation du titre Malheur Malheur de Maître Gims, il intègre l’équipe de Julien Clerc et propose entre autres de nouvelles lectures de Tu m’oublieras (Larusso) et L’aigle noir (Barbara). Eliminé lors du premier live, Théophile prépare maintenant un nouveau single. Ce matin, Théophile reviendra sur son