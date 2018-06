Après 25 ans, retour aux fondamentaux pour Jurassic World!

Il y a pile 25 ans, Steven Spielberg rentrait dans l’histoire du cinéma avec son Jurassic Park qui hantera les nuits de pas mal de gamins de l’époque.

La franchise inspirée par les bouquins de Michael Crichton a toujours autant de succès ! Trois ans après la "renaissance" des dinosaures dans Jurassic World, la suite sort cette semaine, toujours avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard en tête d’affiche. On nous promet encore plus de spectacle et surtout, plus, bien plus de sueurs froides ! Et c’est vrai qu’avec le réalisateur espagnol JA Bayona aux manettes, on assiste à une montée en puissance avec ce ''Jurassic World 2''. Ce cinéaste nous a déjà prouvé qu’il avait tout le talent pour mêler horreur et intime avec ses films précédents, tous très réussis comme ''L'Orphelinat'', ''The Impossible'' ou ''A Monster Calls''. On revient donc aux fondamentaux avec ce Jurassic World : de la terreur bien ficelée, un propos intelligent sur l’impact de la science et des images, des effets spéciaux à couper le souffle. Nous tenons donc le grand divertissement familial du mois de juin, mais petit conseil tout de même, n’y emmenez pas vos enfants trop petits, parce que ça fait vraiment peur, vraiment, vraiment !