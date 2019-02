Apprentis Parents, mix d'humour et d'émotion vachement bien balancé !

Ce matin, focus sur quatre films avec Cathy Immelen. Apprentis Parents, Sang Froid, Vice et Mary Stuart, reine d'Ecosse sont au rendez-vous cette semaine !

APPRENTIS PARENTS Comédie américaine de Sean Anders avec Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner et Octavia Spencer. Pete et Ellie veulent devenir une famille. En adoptant 3 frères et sœurs, dont une adolescente rebelle de 15 ans, ils réalisent très vite qu’ils n’étaient pas préparés à devenir parents du jour au lendemain ! Voici un petit coup de cœur made in Hollywood, une comédie familiale irrévérencieuse écrite par Sean Anders, un spécialiste du genre (Very Bad Dads 1 et 2, Comment tuer son boss 2) Ça fait du bien de rigoler d’un thème aussi sérieux que l’adoption ! On est un peu dans la même veine que les films français Papa ou maman ou Tanguy, avec des parents pas toujours glorieux ! Le tempo de la comédie et les vannes sont au diapason ! C’est très drôle et en même temps, y a un sous-texte, une réflexion très moderne sur la famille et les familles recomposées. Le mix humour/émotion est vachement bien balancé. Apprentis parents : Je valide totalement !

Sang Froid (COLD PURSUIT) Film d'action américano-français réalisé par Hans Petter Moland avec Liam Neeson, Laura Dern, Tom Bateman et Emmy Rossum. Un conducteur de chasse-neige d’une paisible station de ski du Colorado voit son existence chamboulée par le décès de son fils Kyle, mort d'une overdose d'héroïne. Quand il découvre que son fils a été assassiné par un puissant cartel de drogue, sa quête de justice se transforme rapidement en vengeance sans pitié... Remake américain du film norvégien Kraft Idioten (Refroidis) par le même réalisateur Hans Petter Moland ! On peut le dire, les films de vengeance, c’est définitivement le truc de Liam Neeson ! Voilà un film qui aimerait tellement être du Tarantino mais qui ne lui arrive pas à la cheville… La violence en mode second degré est amenée de façon étrange… Doit-on vraiment rire devant cette accumulation de morts ? Ou alors, c’est beaucoup trop frileux et ça ne va pas assez loin dans l’humour noir… Mi film d’action, mi comédie macabre, Cold Poursuit ne choisit pas son camp et ça le rend bancal !

Vice Satire politique/film biographique américain écrit et réalisé par Adam McKay avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell et Sam Rockwell. Entre 2001 et 2009, Dick Cheney, véritable requin de la politique, devient le vice-président sous l’administration de George W. Bush. Il devra notamment gérer les suites des attentats du 11 septembre 2001 et c’est lui qui va précipiter la guerre en Irak… Le film tente de percer le secret d’un des hommes les plus puissants et les plus mystérieux des USA qui a tout manigancé dans l’ombre ! C’est vachement culotté de faire un tel pamphlet sur un personnage politique toujours vivant et très populaire aux Etats-Unis ! Loin du portrait classique et académique, le film est très ludique ! Vice ose tout : l’humour irrévérencieux et les trouvailles formelles hyper jouissives ! C’est bien simple on ne sait jamais s’il faut rire ou pleurer devant toutes ces révélations qui font froid dans le dos. Mais le portrait est parfois tellement à charge qu’on croirait regarder du Michael Moore et que Dick Cheney est pire encore qu’un certain président orangé... mais en moins bête !

Mary Stuart, Reine d’Ecosse Film historique britannique de Josie Rourke avec Saoirse Ronan, Margot Robbie et Guy Pearce. Au XVIème siècle, la catholique Mary Stuart est élevée en France revient en Ecosse pour récupérer le trône d'Angleterre. Mais celui-ci est occupé par une autre femme : la protestante Elisabeth Ire. Ça ne peut évidemment pas bien se passer. La rivalité entre deux sœurs ennemies est le thème central de Mary Stuart, reine d'Ecosse avec son casting de rêve : Saoirse Ronan dans le rôle de Mary et Margot Robbie dans celui d'Elisabeth. Dommage, voilà un film qui sent un peu le gâchis… en plus d’être historiquement parfois grotesque : on a l’impression qu’ils ont tourné dans 3 décors et demi… mais surtout ça manque de souffle, et d’ampleur. Je sauve toute la partie : costumes/maquillage/coiffure, la direction artistique est somptueuse. Et puis Margot Robbie, métamorphosée, qui vole totalement vedette à tout le reste du casting !