Amaury Vassili... Un nouvel album très personnel ! (Best Of)

Amaury Vassili était dans les studios du 8/9 il y a peu pour nous présenter son nouvel album éponyme.

Après avoir consacré un album à Mike Brant, puis aux chansons populaires des années 70, Amaury Vassili est de retour avec de nouvelles chansons (et quelques reprises quand-même, notamment The final countdown). Le premier extrait de cet album, Tout, a été écrit et composé par Slimane et son équipe.

Un album plus personnel...

"J'avais envie de marquer la différence avec mes autres albums"

Les reprises avaient pris un peu le pas sur ma carrière mais l'heure est venue de défendre un répertoire plus personnel. En 10 ans de carrière, on fait des compromis et là, c'est moins le cas.

La collaboration avec Slimane ... Son album tournait dans ma voiture et puis j'ai fait comme les jeunes, je lui ai écrit et demandé s'il serait d'accord de faire un morceau ensemble et tout est parti de là . Ca a été une belle rencontre et un bel aboutissement. Slimane m'aide de par sa musicalité.

The Final countdown... J'avais envie de ramener une petite touche moderne sur ce superbe morceau.

Rien n'est facile mais dans le classique pop ça dépend de ce qu'on recherche - ma carrière je la vois comme une évolution.

J'amorce une certaine mutation ...

C'est un nouvel Amaury Vassili qui arrive... je garde le corps de cette grande musique mais en y apportant des touches de plus en plus modernes. Je suis passé à l'heure de ma génération!

Les 24 et 25 août à la nuit des choeurs à Villers-La-Ville.