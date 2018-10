Alice sur les toits... Alice sous l'eau !

- - © Tous droits réservés

Alice On the Roof... Une artiste bourrée de talent. Elle vient dfe terminer une tournée insolite. Chaque jour elle donnait un concert dans un endroit différent et ...insolite. Comme par exemple dans une piscine - Nemo 33. La chanteuse avouera combien les paramètres étaient difficiles à gérer pour réaliser ce concert. Et puis elle s'est mouillée la fille car oui il faut aller dans l'eau pour se rendre dans cette bulle. Elle a aussi donné des concerts dans le garage de ses grands-parents, dans le musée du tram, ... Une artiste très proche de son public et c'est bien !

T'as quitté la planète

Voici le nouveau titre que la chanteuse nous propose. Elle surfe sur la vague de l'histoire d'un mec un peu lourd. Son album "Madame" va bientôt sortir - Alice On The Roof vous donne rendez-vous le 6 décembre à Forest National.