Alexandra Lamy avec la coupe de Sharon Stone, ce serait top... modèle !

Trois personnalités sont sous les feux de l'actualité cette semaine. David Jeanmotte en profite pour épingler les petits plus qui pourraient les rendre encore plus beaux, encore plus belles, encore plus au Top... Modèle !

- - © Tous droits réservés Rodrigo Beenkens - 54 ans et toujours très élégant ! Notre Monsieur lunettes, et oui il change régulièrement de lunettes. Y'a que la coupe de cheveux qui ne change pas. Mais, mais .. Ce sont des petites pattes d'oie que voilà ? Quels remèdes David : le bon plan c'est le blanc d'oeuf chers amis. Et non la meringue, ça ne fonctionne pas ! Le lait et l'Aloe verra peuvent aussi remédier à ces pattes d'oie.

- - © Tous droits réservés Jamel Debouzze... 1,65m - 42 ans... Il a le visage assez gonflé sur la photo, les cheveux un peu en bataille ainsi que les sourcils. Et don c action.. on se met en mode massage avec la paume de la main, avec les doigts ou en articulant exagérément - en faisant une gymnastique faciale - le concombre bio sera aussi du plus bel effet ou encore les glaçons. Pour les sourcils indisciplinés, on met de la laque sur le goupillon et hop tout sera parfait ! Eh ... pas le goupille wc hein !

- - © Tous droits réservés Alexandra Lamy... elle est magnifique - elle est parfaite du haut de ses 46 ans. Juste faire attention avec le fard à paupières quand celles-ci sont un peu fanées - on ne met pas du nacré.On met du mat sur tout le maquillage et ce sera au top... modèle. Petit conseil aussi : faire la coupe de Sharon Stone lui irait à ravir !