Agustin Galiana propose un album tendre et sensible... sans chichis !

Le chanteur Agustin Galiana était avec nous ce matin pour nous parler tout d'abord de la sortie de son premier album en français.

Agustin Galiana incarne depuis 7 saisons le rôle d’Adrian dans Clem, la série télévisée française. Il a aussi remporté la saison 8 de Danse avec les stars.

Voici maintenant son album composé de nombreuses chansons d’amour, comme "C’était hier" et "T’en va pas comme ça". On épingle aussi le titre "Carmina", dédié à sa grand-mère.

Un accent de charme...

Mon accent c'est un handicap dans notre métier de comédien mais ça peut parfois être une force aussi. Au début je pensais être étriqué dans des rôles de mec Espagnol mais non, ça m'a fait plaisir qu'on pense à un rôle pour moi en dehors de mon origine. Mais... on l'adore nous cet accent!

L'album transpire d'amour ! Personne ne fait cela aujourd'hui. C'est plus intéressant d'aller dans le côté tendre et sensible. Là il nous fait fondre l' Agustin ! Je raconte les beaux et mauvais côtés de l'amour.

Je me livre en cet album... Je me sens plus libre d'être moi en France - en Belgique, je me sens mieux accepté. J'ai appris à me livrer tel que je suis aussi. Avec l'album, j'ai enlevé toutes les couches - je me livre en toute humilité. Je suis légitime pour ce métier en France et en Belgique et ma personnalité est bien acceptée ici.

Agustin Galiana sera l’invité de Joëlle Scoriels dans 69 minutes sans chichis ce soir sur la Deux à 20h25.