Adamo, Alice On the Roof et Laetitia Halliday plus brillants que jamais !

Adamo - Alice On the Roof et Laetitia Halliday.

On utilise de l'huile de bourrache ou de germe de blé contre le teint terne et la peau desséchée. On ajoute des gélules de carotène pour booster l'éclat.

Contre le vieillissement de la peau et contre les rides, on fait quoi David ?

Adamo... 75 ans - ses cheveux gris - ses costumes classiques un peu à l'ancienne notre homme mais c'est notre Adamo national. Peut-être cependant lui donner un petit coup d'éclat côté look en mettant une chemise plus colorée - rose par exemple !

Alice On the Roof... la belle est en tournée dans des lieux insolites en ce moment. Elle est extra mais a cependant le coin externe de l'oeil descendant. On ne s'affole pas, on a la solution ...

Les astuces made in David : on maquille sur la paupière du moka mat ou de l'aubergine si vous avez les yeux verts ou bleus. Ca relève la paupière lourde - c'est l'anti-poche - c'est l'effet maquillage à l'italienne et le tour sera ainsi joué et du plus bel effet !