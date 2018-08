ABBAcédaire... Tout l'univers des 4 Suédois les plus célèbres de la planète. (Best of)

Jean-Marie Potiez était avec nous ce matin pour nous présenter son livre ABBAcédaire.

Vous croyez tout connaître d’ABBA : quatre initiales, quatre musiciens, la victoire au concours Eurovision 1974, vingt-cinq tubes inoxydables et des costumes improbables ?

Et pourtant, Jean-Marie Potiez, leur biographe, nous fait découvrir la face cachée d’Agnetha, de Björn, de Benny et d’Anni-Frid (Frida), par le biais d’un ABBAcédaire qui compte près de 400 définitions.



Retrouvez l’histoire et les anecdotes de la plupart des grands tubes d’ABBA, ainsi que des albums mythiques qui ont bâti la légende du groupe. Plongez au cœur des studios d’enregistrement qui ont accueilli ABBA et ses musiciens. Découvrez leurs parents, leurs amis et les précieux collaborateurs qui furent aussi les acteurs de leur incroyable carrière.



Un premier dictionnaire sur le groupe, cet ABBAcédaire s’adresse à tous ceux, fans ou pas, qui ont envie de découvrir ou redécouvrir, l’univers des quatre Suédois les plus célèbres de la planète !