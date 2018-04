Ah Jean-Luc n'est pas là ce vendredi - Ca va nous faire des vacances tiens !! ooooh pour rire et justement en parlant de vacances; voici une belle source d'inspiration pour le défi du jour. On y ajoute "anniversaire - Chanel et Grèce" et voilà l'itinéraire musical tout tracé pour Pat Allen. On se met en route avec lui mais là aussi on connait la chanson : AAH les bouchons ... Toujours pareil ! Allez - En voiture les amis.