A la découverte des vignerons Namurois pendant tout le weekend !

A la fois architecte, anatomiste, ingénieur, Léonard de Vinci a imaginé et créer d'inombrables machines ou ouvrages d'art à une époque, la Renaissance, où tout était à découvrir.

La Joconde est sans doute l'œuvre la plus connue au monde de Léonard de Vinci mais, derrière le sourire de Mona Lisa, se cache un inventeur de génie.

La grande chasse aux livres @Bruxelles

Chasse aux livres - © Jacques Letihon

Grande chasse aux livres à Bruxelles en prélude à l'ouverture de la Foire du livre

Plus de 1000 livres seront cachés entre le 18 et le 25 février, et tout un chacun est invité à partir à leur recherche grâce à une application de géolocalisation, Neareo. "Cinquante éditeurs ont participé au projet, il y en aura pour tous les goûts"

Rendez-vous dans la cours de l’Hôtel de Ville de Bruxelles le 10 février à 14h tapante où s’effectuera le top départ de cette deuxième édition de la Chasse aux livres. Objectif : retrouver les pockets books, des livres imprimés 3D, que nos équipes auront cachés dans le centre historique de la capitale.

