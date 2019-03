A l'école Grandeur Nature, oser franchir le pas !

Chaque jeudi matin, Laurence Simons se lance à la découverte de la nature avec sa classe de maternelle dans un petit bois à proximité de l’école du Préa, à Amay, en province de Liège. Un camp est installé pour donner cours dans ce lieu qui était alors tout à fait abandonné. " Le premier objectif a été de nettoyer le bois, de ramasser les déchets pour que les enfants puissent s’approprier l’endroit et se rapprocher de la nature, se souvient l’institutrice. Chaque journée passée dans le bois est un moyen de leur faire prendre conscience de ce rapport à la nature dès le plus jeune âge, de manière à en faire des citoyens responsables.

Moustique "Le triomphe des sous doués"

; - © Tous droits réservés

Sans talent particulier , ces nouveaux riches se sont fait un nom !

Le classement annuel du magazine Forbes le certifie: elle est désormais la plus jeune milliardaire de l’histoire. À 21 ans, la dernière du clan Kardashian détrône Mark Zuckerberg, tenant du titre depuis plus de dix ans. Sa fortune est en grande partie construite sur sa marque de cosmétiques dont le succès est dû à un traitement qui augmente le volume des lèvres. Un succès qu’elle doit à ses 129 millions de followers sur Instagram et à la télé-réalité qui a fait la notoriété de la famille.