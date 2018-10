A l'Avenir... Il y a un plan B !

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux :

- La DH : Train Surfing... "Ils parcourent 6km sur un train à plus de 100km/h. " - Deux ados de 16 ans accrochés à un train à plus de 100km/h - Un jeu très mauvaise tendance passible d'amende et de frais de justice.

- La Capitale : "12.376.000 euros - Le pactole pour Stromae" - Les comptes de la société de Stromae sont au beau fixe avec + de 12 millions d'actifs en 2017 !

- La Libre : "IPM propose de racheter l' Avenir sans licenciement collectif" - Cette semaine l'avenir lance sa campagne stickers après celle des pavés blancs. . Le patron d' IPM propose de racheter le journal pour ainsi compléter l'offre du groupe. "Je le dis à l' Avenir : Il y a un plan B" - ... L'avenir nous le dira en tous cas !

- Changement d'heure ... "De grâce plus d'heure d'été !" - Le baron doit remettre à l'heure 300 pendules - Il râle, il en a marre - ça lui prend une semaine pour remettre les pendules à l'heure !

- Sud Presse : chirurgie : "ces jeunes qui veulent ressembler à leur filtre photo"... Ca fait peur ! Fort heureusement la plupart des chirurgiens s'y refusent !