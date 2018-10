A head full of dreams... Un documentaire d'exception pour les 20 ans d'existence de Coldplay !

Coldplay... On a vu le groupe il y a plus ou moins un an au stade Roi Baudouin et ce fut grandiose. Cette année, c'est 20 ans d'existence déjà que le groupe va fêter en grandes pompes avec la sortie d'un documentaire qui retrace l'intégralité de leur carrière. Des images d'archives d'exception avec leurs premières répétitions dans des pubs jusqu'aux plus grands stades.



"A Head Full Of Dreams", (le 14 nov au ciné) qui ouvre en grand les portes sur l'histoire et la folle carrière de l'un des groupes les plus populaires au monde. Le projet promet de dresser un portrait exhaustif des hauts et des bas traversés par Chris, Jon, Guy et Will sur plus de 20 ans. Le public pourra découvrir une foule d'images d'archive inédites, de leurs débuts dans les arrières salles des pubs de Camden à leurs concerts spectaculaires dans les stades du monde entier.

Un documentaire juste avant la parution d'un album live le 7 décembre parce que 20 ans ça se fête!